МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Оплаченные продукты Microsoft будут работать в России до истечения срока оплаты, несмотря на приостановление работы компании в стране, при этом после завершения этого периода продлить покупку будет невозможно, заявил РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Эксперт: бизнес, уходя из России, должен обеспечить выплаты сотрудникам

Ранее в пятницу американская компания-производитель программного обеспечения Microsoft сообщила, что приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине.

"Ситуация с Microsoft дальше будет примерно такой: оплаченные услуги и лицензии продолжат работу до истечения сроков. Потом покупка будет невозможна, если не отменят санкции. Альтернативные варианты на данный момент: Linux и пиратские версии продуктов", — сказал Пермяков.

По словам эксперта, продолжит работу в России и софт от еще одной частично приостановившей работу в стране компании Cisco.

"Что касается Cisco, то пока все неясно. Там сложная лицензионная политика, но пока все должно работать. Альтернатива – Huawei", — добавил эксперт.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.