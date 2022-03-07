МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. На время проведения российской спецоперации на Украине следует замедлить работу социальной сети Instagram на российской территории, заявила в разговоре с URA.RU директор "Лиги безопасного интернета", член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. В Meta намерены восстановить доступ к Facebook для граждан России

По ее словам, на этой платформе очень активно продвигаются и распространяются реклама с фейками, дезинформацией, призывами к незаконным акциям и экстремистские высказывания. "В текущей ситуации мы считаем необходимым хотя бы замедлить трафик Instagram на момент проведения спецоперации», — сказала Мизулина.

Ранее в России заблокировали Facebook. Этот шаг объяснили ограничением доступа к аккаунтам российских СМИ со стороны соцсети.

Facebook принадлежит компании Meta Platforms, Inc., куда входит также Instagram и мессенджер What’s App. Как ранее заявляла вице-президент Meta Ника Клегга, компания не намерена выполнять требования российских властей.