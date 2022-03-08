МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Компания IBM объявила о приостановлении коммерческой активности в России. Procter & Gamble сокращает количество предлагаемых в России позиций

"Позвольте внести ясность: мы приостановили всю коммерческую активность в России", — говорится в заявлении руководства компании, опубликованном на сайте IBM.

Ранее компания сообщала, что приостанавливает "продажу технологий" в РФ.