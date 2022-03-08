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2022
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220308/836294925.html
IBM приостановила коммерческую деятельность в России
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https://россиясегодня.рф
Компания IBM объявила о приостановлении коммерческой активности в России. "Позвольте внести ясность: мы приостановили всю коммерческую активность в России", — говорится в... ПРАЙМ, 08.03.2022
ит-бизнес, технологии, новости, диджитал, ibm
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Компания IBM объявила о приостановлении коммерческой активности в России.
"Позвольте внести ясность: мы приостановили всю коммерческую активность в России", — говорится в заявлении руководства компании, опубликованном на сайте IBM.
Ранее компания сообщала, что приостанавливает "продажу технологий" в РФ.