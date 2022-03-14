МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Изготовитель товара обязан обеспечить возможность использования товара в течение срока его службы, если потребитель не может использовать гаджет, например, смарт-часы или фитнес-браслет, который работал через онлайн-сервис, после отключения данного электронного сервиса, то он может предъявить требование продавцу или изготовителю о возврате денег. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Россиян научили, как платить со смартфона в условиях ограничений

Напомним, что компания Apple, производитель гаджетов с iOS, из-за событий на Украине ранее объявила о приостановке продаж в России. Также в связи с приостановкой операций в России международными платежными системами Visa и Mastercard не работают сервисы Apple Pay и Google Pay.

"В соответствии со ст. 6 Закона "О защите прав потребителей" изготовитель обязан обеспечить возможность использования товара в течение его срока службы. Для этой цели изготовитель обеспечивает ремонт и техническое обслуживание товара, а также выпуск и поставку в торговые и ремонтные организации в необходимых для ремонта и технического обслуживания объеме и ассортименте запасных частей в течение срока производства товара и после снятия его с производства в течение срока службы товара, а при отсутствии такого срока — в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю", — говорится в сообщении.

В том случае, если недостаток проявился в течение гарантийного срока или в течение двух лет, то потребитель может предъявить продавцу требование о возврате денежных средств, пояснили в пресс-службе.

Если же гарантийный срок закончился и прошло более двух лет, то требования по ремонту могут быть заявлены изготовителю, если недостаток существенный. А прекращение работы программного обеспечения товара может быть признано существенным недостатком, подчеркнули в ведомстве.