НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр — ПРАЙМ. Компания-производитель электронных устройств и компьютерных компонентов Intel в Нижнем Новгороде продолжает работать в прежнем режиме, сообщила государственная инспекция труда в Нижегородской области. Эксперт оценил сроки возобновления поставок Intel и AMD в Россию

В начале марта американская компания Intel заявила о том, что приостанавливает поставку продукции своим клиентам в России и Белоруссии на фоне ситуации вокруг Украины.

"Крупнейший производитель компьютерных процессоров и программного обеспечения АО "Интел А/О" не проводит организационно-штатные изменения, деятельность не приостанавливает, работники не направляются в отпуска без сохранения заработной платы по инициативе работодателя", — приводит нижегородская госинспекция труда ответ компании Intel на сделанное ей предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.

В сообщении подчеркивается, что заработная плата выплачивается работникам своевременно, задолженности нет.

Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. Расположенная в Нижнем Новгороде лаборатория Intel является одним из крупнейших центров исследований и разработок программного обеспечения Intel в Европе.