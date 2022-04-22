МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. США перестали снабжать мир прогрессом и переменами, считает президент США Джо Байден. Байден заявил, что США потеряли лидерство в инновациях

"Весь прогресс, все перемены пришли из американских технологий. Мы их больше не делаем", — сказал Байден, выступая в штате Орегон.

В качестве примера он привел микрочипы, изобретенные компанией Intel, которые теперь производит Тайвань.

Байден подчеркнул, что США больше не лидируют в мире по вложениями в инфраструктуру.