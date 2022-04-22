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2022
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220422/836725726.html
Байден посетовал, что США уже не на переднем крае прогресса
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США перестали снабжать мир прогрессом и переменами, считает президент США Джо Байден. "Весь прогресс, все перемены пришли из американских технологий. Мы их больше не делаем", —... ПРАЙМ, 22.04.2022
новости, экономика, мировая экономика, технологии, сша, джо байден, прогресс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. США перестали снабжать мир прогрессом и переменами, считает президент США Джо Байден.
"Весь прогресс, все перемены пришли из американских технологий. Мы их больше не делаем", — сказал Байден, выступая в штате Орегон.
В качестве примера он привел микрочипы, изобретенные компанией Intel, которые теперь производит Тайвань.
Байден подчеркнул, что США больше не лидируют в мире по вложениями в инфраструктуру.