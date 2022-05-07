МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Хактивисты из российского объединения Killnet в начале нынешней недели совершили ряд DDoS-атак на правительственные сайты ФРГ, передает Lenta.ru со ссылкой на Spiegel. Компании предупредили о новой схеме хакеров-вымогателей

В частности, "русских хакеров" обвинили в нарушении работы порталов федеральной полиции и федерального управления уголовной полиции, Бундестага, а также сайта Социал-демократической партии Германии.

Как отмечает немецкое издание, атаки стали акциями протеста против поставок вооружения на Украину.

Также сообщается, что ранее участники Killnet продолжительной DDoS-атакой парализовали работу сайтов восьми аэропортов Польши — в Варшаве, Быдгоще, Гданьске, Жешуве, Катовице, Кракове, Лодзи и Познани.

"Раз польское правительство не слышит нас и продолжает содействовать поставкам оружия в зону спецоперации на Украине, пусть это донесут до власти сами граждане страны. Мы считаем целесообразным в такой ситуации нанести финансовый ущерб внутренней экономике Польши", — заявил в беседе с Lenta.ru основатель движения Killnet под ником Killmilk.