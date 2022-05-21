МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Программы-вымогатели в первом квартале 2022 года атаковали крупные коммерческие предприятия России в четыре раза чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказала РИА Новости руководитель группы исследования сложных угроз Threat Intelligence Group-IB Анастасия Тихонова. Путин заявил о войне против России в информационном пространстве

"Сейчас не только госучреждения страдают от киберпреступников, но и коммерческие предприятия. Выросло количество атак программ-вымогателей на крупные предприятия, рассылок вредоносного ПО, в том числе программ-шпионов, утечек персональных данных, DDOS и онлайн-мошенничества. Количество реагирований лаборатории цифровой криминалистики Group-IB на атаки программ-вымогателей в первом квартале 2022 года выросло в четыре раза по сравнению с первым кварталом 2021 года", — прокомментировала агентству Тихонова.

В компании по кибербезопасности Positive Technologies сообщали, что обнаружили киберпреступную группировку — Space Pirates, которая названа в честь ее первой атаки на авиационно-космическую отрасль. В пресс-службе Positive Technologies РИА Новости пояснили, что группа действует с 2017 года, ее основная цель — шпионаж и кража конфиденциальной информации.

По мнению Тихоновой, Space Pirates — не первая и не последняя группа, использующая современные инструменты для проведения серьезных кибератак. Интерес для подобных группировок представляют и оборонно-промышленный комплекс, и научно-исследовательские институты.

"К сожалению, любые геополитические конфликты лишь увеличивают противостояние в киберпространстве, в первую очередь, повышая интерес прогосударственных хакеров к передовым разработкам и технологиям. Враждующие государства и дальше будут использовать кибератаки как инструмент разведки, получения преимуществ и саботажа", — добавила эксперт.