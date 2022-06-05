МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Большинство IT-специалистов, покинувших за последние месяцы Россию, вернулись в страну, что связано прежде всего со стабилизацией экономики, заявил РИА Новости член генерального совета "Деловой России", генеральный директор бизнес digital-агентства INPRO digital Виталий Арбузов. Мишустин рассказал о возвращении IT-специалистов в Москву

"По разным подсчетам, из России за несколько месяцев уехало около 70 тысяч айтишников. Однако, по последним данным, большинство из них вернулось. В ближайшее время тенденция к релокации спадет, и это будет связано, в первую очередь, со стабилизацией российской экономики",- сказал он.

При этом эксперт заметил, что процесс импортозамещения большинства отраслей в IT находится на начальном этапе. "Темпы роста отечественного программного обеспечения (ПО) в государственных организациях остаются медленными. К концу 2021 года доля российского софта, используемого госкомпаниями, должна была составить от 50 до 70%, но в реальности оказалась вдвое меньше, чем планировалось — 30–35%",- заметил член генсовета "Деловой России".

Он также сообщил, что в марте Dell, HP, Apple, Sony, Microsoft, SAP, Ericsson, Intel и другие крупные зарубежные производители техники приостановили работу и поставки устройств и комплектующих в Россию. Рынок электроники, по его мнению, адаптируется под новые условия, но на это понадобится время — от 5–7 месяцев.

"Возможен дефицит определенных узконаправленных запчастей, в том числе и высокотехнологичного оборудования и, соответственно, рост их стоимости в диапазоне от 10 до 20%. Если западные производители все-таки примут решение окончательно уйти с российского рынка, то их место займут отечественные, азиатские, турецкие, арабские, индийские компании. Поэтому в долгосрочной перспективе рынок стабилизируется, предложение восстановится и цены снизятся",- подчеркнул Арбузов.

Он также обратил внимание на то, что IT-бизнес нуждается в дальнейшей поддержке со стороны государства, несмотря на то, что компании уже освободили от уплаты налога на прибыль в течение трех лет, ранее они платили 3%, также ограничили налоговый и валютный контроль, создали особые правила по проведению государственных закупок.

"Однако эти меры распространяются не на все IT-организации. Например, одно из основных условий — 90% доходов компании должны быть связаны с использованием и разработкой программного обеспечения. Большинство же IT-компаний не могут воспользоваться льготами в экономически непростой период и снижают свои бизнес-показатели, поэтому необходимо расширить эту поддержку и оказывать ее не только российским разработчикам и вендорам ПО",- заметил член генсовета "Деловой России".

"Ежедневно IT сталкивается с новыми угрозами и ограничениями, на данном этапе государственная поддержка способна минимизировать часть этих последствий. В случае развития текущей ситуации в негативную сторону в России сохраняются все предпосылки для внедрения суверенного интернета",- заключил Арбузов.