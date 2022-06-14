МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Российские ученые разработали систему, которая подбирает оптимальный уход за кожей лица, ногтями и волосами, основываясь на научно доказанных свойствах косметики и витаминов, а не на бренде, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). Вице-премьер рассказал об экономическом эффекте применения ИИ в России

"Российские разработчики создали систему на основе компьютерного зрения, искусственного интеллекта и больших данных, которая по фотографиям подбирает уход для кожи лица, ногтей и волос, а также питание, витамины и безрецептурные лекарственные средства. Система начала работать в пилотном режиме в 14 российских магазинах", — говорится в сообщении.

Система работает на основе базы данных и фотографии, загруженной пользователем в систему, после обработки которых подбирает оптимальный уход для проблемной зоны. "Всего в базе собрано более 250 тысяч фотографий с проблемами кожи, 65 тысяч фотографий с проблемами ногтей, 60 тысяч лиц и 11 тысяч косметических ингредиентов", — отметили в пресс-службе.

Сегодня в мире есть два конкурента нашему продукту с хорошими технологиями анализа проблем лиц, и которые, как и мы, ориентируются на маркетплейсы. В отличие от них, мы подбираем уход по ингредиентам с научно доказанными свойствами, а не по брендам, ежемесячно отслеживаем динамику изменений и корректируем уход, выявляем проблемы различных зон, первые уже внедряем эту технологию в ритейл, а не для одного бренда", — рассказал лидер проекта Евгений Соболев.

Кроме того, он отметил, что наработки предыдущего проекта по анализу кожи на предмет COVID-19 легли в основу текущей разработки. "По результатам технического запуска мы смогли значительно увеличить продажи косметики для лица", — добавил Соболев.

Проект заявлен для участия в акселераторе проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2022", который пройдет с 5 по 20 июля в Севастополе.