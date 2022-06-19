МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Российские пользователи смогут продолжать пользоваться уже установленными версиями операционных систем от Microsoft или скачивать новые через VPN (технология, которая позволяет создавать безопасное подключение пользователя к сети из разных мест — ред.), поделился мнением с РИА Новости гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Россиянам дали совет, в какие активы вкладывать сбережения

Ранее в воскресенье в СМИ появилась информация, что российские пользователи не могут скачать новые ОС Windows 10 и Windows 11. На данный момент компания Microsoft не делала официальных заявлений, в службе поддержки агентству также не ответили.

По словам Кускова, существует несколько выходов из данной ситуации. "Первое — жить с тем уровнем обновлений ОС, которые уже есть. Второй вариант — это устанавливать обновления через VPN", — сказал Кусков.

Эксперт также отметил, что у России нет достойной замены Windows. "Мы прекрасно понимаем, что большинство компьютеров и персональных ноутбуков так или иначе сейчас находятся под управлением ОС Windows", — пояснил Кусков.

Корпорация Microsoft 4 марта объявила, что уходит с российского рынка, в частности приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.