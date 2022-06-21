МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Программы компании Microsoft, функционирующие на облачной платформе live.com, — в том числе почтовый сервис Outlook и приложение для видеозвонков Skype — могут стать недоступными для россиян, поделился мнением с РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. 

Презентация новой операционной системы Windows

Эксперт рассказал, как россияне смогут обновлять Windows

"Сейчас, вероятно, мы будем и дальше испытывать проблемы с доступом к продуктам компании. Например, может пропадать доступ к облачной платформе live.com. На ней все завязано: пакет продуктов Microsoft 365, хранилище OneDrive, почтовый домен Outlook, Skype и игровые сервисы", — сообщил эксперт.

Кроме того, Пермяков отметил, что "критические обновления будут доступны позже", а вот другие устройства, к примеру, игровые консоли, могут перестать работать. "Это приведёт к миграции либо на другие продукты, либо на пиратские версии", — считает эксперт.

В воскресенье в СМИ появилась информация о том, что российские пользователи не могут скачать новые операционные системы Windows 10 и Windows 11. На данный момент компания Microsoft не делала официальных заявлений, в службе поддержки агентству также не ответили.

Корпорация Microsoft 4 марта объявила, что уходит с российского рынка, в частности приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.