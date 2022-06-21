МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Программы компании Microsoft, функционирующие на облачной платформе live.com, — в том числе почтовый сервис Outlook и приложение для видеозвонков Skype — могут стать недоступными для россиян, поделился мнением с РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Эксперт рассказал, как россияне смогут обновлять Windows

"Сейчас, вероятно, мы будем и дальше испытывать проблемы с доступом к продуктам компании. Например, может пропадать доступ к облачной платформе live.com. На ней все завязано: пакет продуктов Microsoft 365, хранилище OneDrive, почтовый домен Outlook, Skype и игровые сервисы", — сообщил эксперт.

Кроме того, Пермяков отметил, что "критические обновления будут доступны позже", а вот другие устройства, к примеру, игровые консоли, могут перестать работать. "Это приведёт к миграции либо на другие продукты, либо на пиратские версии", — считает эксперт.

В воскресенье в СМИ появилась информация о том, что российские пользователи не могут скачать новые операционные системы Windows 10 и Windows 11. На данный момент компания Microsoft не делала официальных заявлений, в службе поддержки агентству также не ответили.

Корпорация Microsoft 4 марта объявила, что уходит с российского рынка, в частности приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.