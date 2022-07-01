МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Американская компания Nvidia перестала продлевать и продавать российским компаниям лицензии на свое программное обеспечение для облачного гейминга, сообщает газета "Коммерсант". Власти Европы предварительно согласовали общие правила по криптоактивам

По словам собеседника "Коммерсанта" на рынке, Nvidia перестала продлевать и продавать в России новые лицензии на программное обеспечение для разделения ядер на серверной видеокарте. Речь идет о системе Nvidia Grid. С сайта Nvidia также удалены российские партнеры, а сама компания отказались от комментариев.

Такие лицензии давали возможность использовать физическую видеокарту сразу на нескольких виртуальных машинах, что позволяло подключать большее количество пользователей к облачному сервису. Из-за решения Nvidia цены на услуги облачного гейминга уже начали расти.

Американская Nvidia в числе других зарубежных вендоров объявила о приостановке поставок своего оборудования в Россию почти сразу после начала военных действий на Украине. Компании, купившие большой объем оборудования Nvidia, попытаются найти способы технологического обхода проверок лицензирования, также уточняет издание.

Отмечается, что российским партнером Nvidia в оказании сервиса облачного гейминга GeForce NOW (позволяет играть в видеоигры на компьютерах со слабым "железом" за счет того, что вычислительную нагрузку берет на себя удаленный сервер) была GFN.ru (входит в холдинг SFI). Компания сотрудничает с крупнейшими операторами связи — "Ростелекомом", Tele2, МТС. Остановка лицензий Nvidia может также осложнить работу суперкомпьютеров "Яндекса", Сбербанка и МТС, которые используют графические процессоры A100 и DGX-2, не исключает издание.

Однако, по словам собеседника "Коммерсанта" на рынке, пока Nvidia не спешит блокировать действующие лицензии, вероятно рассчитывая вернуться к работе с российскими партнерами. МТС заверяет, что на качестве сервисов и работе суперкомпьютера решение Nvidia не отразится, а в "Яндексе" заявили лишь, что суперкомпьютеры компании "продолжают работать в стандартном режиме".