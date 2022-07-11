МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. По поручению правительства МВД совместно с другими ведомствами власти прорабатывает вопрос о введении уголовной ответственности за помощь кибермошенникам переводить деньги, рассказал врио замначальника управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России Роман Бубнов. В результате этой инициативы, как считают юристы, так называемые дропперы (те самые помощники мошенников) будут наказываться лишением свободы сроком от четырех до семи лет, пишут "Известия". Мошенники стали активно "приглашать россиян на работу"

По словам Бубнова, "прорабатывается вопрос установления уголовной ответственности для лиц, которые за денежное вознаграждение помогают кибермошенникам оформлять счета и выпускать банковские карты".

Пока же эти лица в подавляющем большинстве случаев избегают ответственности.

Как пояснил адвокат КА "Юков и партнеры" Джамали Кулиев, в настоящий момент граждане могут привлекаться за указанное деяние по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), но МВД намерено добиться выделения дропперства в отдельный состав.

Если исходить из наказания, предусмотренного по ст. 172, то максимальное наказание, по оценке Кулиева, может составить четыре года лишения свободы, что, на его взгляд, является достаточным и обоснованным наказанием.

"Если дропперство будет выделено в отдельный состав, необходимо установить такое же максимальное наказание. Но это если говорить о преступлении средней тяжести. Если же речь идет о квалифицированном составе — совершено организованной группой, извлечен доход в особо крупном размере, — то наказание должно быть более суровым — до семи лет лишения свободы", — отметил Кулиев.