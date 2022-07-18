МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Российская сторона представила Евразийской экономической комиссии предложения по изменению в ЕАЭС правил госзакупок вычислительной техники, серверов и систем хранения данных, сообщает "Коммерсант". Нам доллар не указ. Когда подешевеет электроника

Как отмечает издание, эти предложения предусматривают, что Россия намерена отказаться от закупок, как минимум для госнужд, западной вычислительной техники, перемаркированной в государствах союза как "товары ЕАЭС".

Власти не хотят, чтобы ситуация с "белорусскими" креветками, возникшая после введения соответствующих санкций на пищевом рынке, повторилась на рынке IT-оборудования.

При этом Минпромторг, по данным "Коммерсанта", согласен на поставки евразийской электроники лишь в том случае, если эта электроника на самом деле будет собираться в государствах союза без контроля инвесторов из стран, не входящих в ЕАЭС.