МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Российская сторона представила Евразийской экономической комиссии предложения по изменению в ЕАЭС правил госзакупок вычислительной техники, серверов и систем хранения данных, сообщает "Коммерсант".

Продажа бытовой техники в магазинах Москвы

Нам доллар не указ. Когда подешевеет электроника

Как отмечает издание, эти предложения предусматривают, что Россия намерена отказаться от закупок, как минимум для госнужд, западной вычислительной техники, перемаркированной в государствах союза как "товары ЕАЭС".

Власти не хотят, чтобы ситуация с "белорусскими" креветками, возникшая после введения соответствующих санкций на пищевом рынке, повторилась на рынке IT-оборудования.

При этом Минпромторг, по данным "Коммерсанта", согласен на поставки евразийской электроники лишь в том случае, если эта электроника на самом деле будет собираться в государствах союза без контроля инвесторов из стран, не входящих в ЕАЭС.