СМИ: Россия не потерпит "белорусских креветок" на рынке IT-оборудования
Россия отказывается от закупок западной вычислительной техники, перемаркированной в ЕАЭС
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Российская сторона представила Евразийской экономической комиссии предложения по изменению в ЕАЭС правил госзакупок вычислительной техники, серверов и систем хранения данных, сообщает "Коммерсант".
Как отмечает издание, эти предложения предусматривают, что Россия намерена отказаться от закупок, как минимум для госнужд, западной вычислительной техники, перемаркированной в государствах союза как "товары ЕАЭС".
Власти не хотят, чтобы ситуация с "белорусскими" креветками, возникшая после введения соответствующих санкций на пищевом рынке, повторилась на рынке IT-оборудования.
При этом Минпромторг, по данным "Коммерсанта", согласен на поставки евразийской электроники лишь в том случае, если эта электроника на самом деле будет собираться в государствах союза без контроля инвесторов из стран, не входящих в ЕАЭС.