МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Минэкономразвития и Минцифры намерены разработать план внедрения искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики. Об этом заявили в пресс-службе министерства экономического развития. Минэкономразвития поддержало резкое снижение ключевой ставки ЦБ

"Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников вместе с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максутом Шадаевым провели совещание с предпринимателями по вопросу развития искусственного интеллекта… Минэкономразвития и Минцифры планируют к октябрю актуализировать план действий по каждой из ключевых отраслей экономики в части внедрения в них искусственного интеллекта", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в этом году будет создан рейтинг федеральных органов исполнительной власти по внедрению ими в свою деятельность ИИ. Кроме того, Минцифры актуализирует показатели отраслевых стратегий цифровой трансформации и будет отдельно просить добавить те, которые связаны с внедрением технологий ИИ во всех отраслях.

Отмечается, что большая работа проводится по поиску решений, которые необходимо развивать для обеспечения замещения зарубежных продуктов, используемых в бизнесе в ключевых отраслях. Минцифры договорилось с Минэкономразвития, что приоритетную поддержку получат проекты, в которых внедряемые решения содержат ИИ. Министерства проработают и другие меры, направленные на развитие искусственного интеллекта. Совместно с ключевыми игроками отрасли будут определены приоритеты по ИИ и конкретные проекты, с их сроками и результатами реализации.

"По прогнозам экспертов, технологии искусственного интеллекта способны существенно повысить эффективность производственных и бизнес-процессов… В связи с этим мы сегодня позвали представителей ряда отраслей, которые уже имеют определённый опыт работы с искусственным интеллектом и понимают плюсы технологии и её ограничения… При этом ключевую роль в широкомасштабном внедрении технологий, безусловно, играют федеральные органы исполнительной власти", — отметил Решетников.

В рамках господдержки на сегодняшний день уже предоставляются гранты стартапам и ИИ-разработчикам, запускаются программы высшего образования по ИИ и формируются стандарты по ИИ. Кроме того, запущены акселерационные программы, которые позволяют "прокачать" проекты, а также предусмотрены налоговые льготы для бизнеса, внедряющего решения, связанные с ИИ: компании смогут учитывать расходы на отечественные программы и радиоэлектронное оборудование с коэффициентом 1,5, добавляет пресс-служба.