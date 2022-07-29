МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль компании Apple в первые три квартала 2021-2022 финансового года, завершившиеся 25 июня, выросла на 6,7% в годовом выражении и достигла 79,082 миллиарда долларов, говорится в отчете компании. Прибыль Intel за первое полугодие снизилась на 9%

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 4,82 доллара против 4,38 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период выросла на 7,7% — до 304,182 миллиарда долларов.

В третьем квартале чистая прибыль Apple сократилась на 10,6% — до 19,442 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,2 доллара против 1,3 доллара годом ранее, прогноз составлял 1,16 доллара. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 1,9% — до 82,959 миллиарда долларов при прогнозе примерно в 82,59 миллиарда.

Выручка от продаж iPhone в третьем квартале увеличилась на 2,8% в годовом выражении и составила 40,665 миллиарда долларов, Mac — снизилась на 10,4%, до 7,382 миллиарда долларов, iPad — уменьшилась на 2%, до 7,224 миллиарда.

Продажи сегмента Wearables, Home and Accessories, куда входят Apple Watch и AirPods, сократились на 7,9%, до 8,084 миллиарда долларов, а подразделения Services — поднялись на 12,1%, до 19,604 миллиарда долларов.

Акции Apple дорожают на постмаркете на 3%.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.