МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Во вторник президент США Джо Байден подпишет законопроект о выделении 52,7 млрд долларов на субсидии для американского производства полупроводников и исследований, а также для активизации усилий по повышению конкурентоспособности страны по сравнению с научной и технической составляющей экономики Китая, сообщает агентство Рейтер. Intel будет производить чипы для тайваньской компании MediaTek

Белый дом ратует за инвестиции в производителей чипов, несмотря на то, что пока неясно, когда Министерство торговли США предоставит правила рассмотрения грантов и сколько времени потребуется для утверждения проектов.

Церемония подписания состоится позднее во вторник. На ней будут присутствовать руководители компаний Micron, Intel, Lockheed Martin, HP и Advanced Micro Devices, а также представители кабинета министров, руководители предприятий автомобильной промышленности и профсоюзов, включая президента United Auto Workers Рэя Карри, сообщили в Белом доме.

На подписании также будут присутствовать губернаторы Пенсильвании и Иллинойса, мэры Детройта, Кливленда и Солт-Лейк-Сити, а также ряд американских законодателей.

Белый дом заявил, что принятие законопроекта стимулирует новые инвестиции в индустрию полупроводников. В администрации президента отметили, что в понедельник компания Qualcomm согласилась приобрести на нью-йоркском заводе GlobalFoundries полупроводниковые чипы на сумму 4,2 млрд долларов, в результате чего общая сумма ее обязательств по закупкам до 2028 года составит 7,4 млрд долларов.

Белый дом также напомнил, что компания Micron анонсировала инвестиции в размере 40 млрд долларов в производство чипов памяти, что позволит увеличить долю американского рынка с 2% до 10%.

Законодательство направлено на смягчение неослабевающего дефицита, который затронул все отрасли — от автомобилей, оружия и стиральных машин до видеоигр. Тысячи легковых и грузовых автомобилей не могут покинуть площадки на юго-востоке Мичигана в ожидании чипов, поскольку автопроизводители продолжают страдать от дефицита.

Законопроект также включает инвестиционный налоговый вычет в 25% для заводов по производству чипов, который оценивается в 24 млрд долларов.

Законопроект предусматривает выделение 200 млрд долларов в течение 10 лет на стимулирование научных разработок в США, чтобы лучше конкурировать с Китаем. Конгресс должен будет принять отдельное законодательство об ассигнованиях для финансирования этих инвестиций.

Китай выступал против законопроекта о полупроводниках. Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Китай "решительно выступает против" этого законопроекта, назвав его примером "менталитета времен холодной войны".

Многие американские законодатели заявили, что обычно они не поддерживают значительные субсидии для компаний, но отметили, что Китай и ЕС предоставляют миллиардные стимулы своим компаниям по производству микросхем. Они также сослались на риски национальной безопасности и огромные проблемы с глобальной цепочкой поставок, которые мешают мировому производству.