МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Роскачество совместно с Росаккредитацией намерено запустить "рейтинг доверия" к маркетплейсам в ноябре 2022 года. Об этом заявила РИА Новости замруководителя организации Юлия Михалева. Ozon предложил ввести ответственность за игнорирование маркировки товаров

Отмечается, что впервые о запуске "рейтинга доверия" к онлайн-ретейлерам в июле глава Роскачества Максим Протасов, добавив, что к проекту присоединится Росаккредитация.

"Сейчас разрабатывается методика, состоящая из более чем 30 критериев, разделенных на 6 групп, по которым будут проверяться онлайн-площадки: безопасность товаров, качество товаров, технологичность площадок (в том числе обеспечение автоматизированного обмена данными), безопасность персональных данных, открытость и доступность информации, обратная связь от потребителей. Такой рейтинг планируется запустить к ноябрю 2022 года", — сказала Михалева в рамках форума "Дни ритейла на Балтике".

По ее словам, в 2021 году количество заказов на онлайн-площадках достигло 1,7 миллиарда, показатель продолжает расти и в 2022 году, при этом самый большой рост, по ее словам, наблюдается у универсальных маркетплейсов. Поэтому вопрос доверия потребителей к онлайн-площадкам сегодня встает особенно остро, подчеркнула замруководителя Роскачества.

Ранее в августе премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому маркетплейсы с 1 марта будут нести ответственность за продажу контрафакта или непромаркированной продукции.

После Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщила, что Wildberries, Ozon и "Яндекс.Маркет" договорились о совместном ведении единой цифровой информационной системы (ИС) по борьбе с контрафактной продукцией, куда будут вносится данные о случаях размещения контрафакта, информация о продавце таких товаров, а также сведения из документов, подтверждающих нарушение. Подключиться к работе ИС смогут все желающие интернет-ритейлеры. Заработать система, по данным АКИТ, должна уже на этой неделе.