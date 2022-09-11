МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Как обезопасить свой счет при онлайн-покупках, рассказали эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества. РКН запросил у онлайн-кинотеатра Start информацию о возможной утечке данных

Прежде всего, настоятельно рекомендуется регулярно менять пароль от личного кабинета. Вместе с тем, как считают в Центре цифровой экспертизы, следует использовать лицензионное антивирусное программное обеспечение, избегать онлайн-банкинга на общих компьютерах и при подключении к общественной сети Wi-Fi, а также желательно отключать компьютер от интернета, когда вы не пользуетесь Сетью.

Еще один важный с точки зрения безопасности момент — регулярная проверка банковской выписки. А кроме того, чтобы не допустить утечки данных, эксперты советуют во время транзакций вводить URL банка вручную, а не переходить по ссылкам.