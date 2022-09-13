МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. "Ростех" разработал первое мобильное решение для поиска находящихся в угоне или розыске автомобилей, сообщили в пресс-службе компании. Приложение "Яндекса" на Android сменило название на "Яндекс Старт"

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал первое в России мобильное решение для выявления в транспортном потоке автомобилей, находящихся в угоне или розыске, а также снятых с регистрационного учета. Аппаратно-программный комплекс "Розыск-Nano" устанавливается в патрульной машине, распознает государственные регистрационные знаки (ГРЗ) транспортных средств и в режиме реального времени проверяет их по базам данных. Также комплекс взаимодействует с системой розыска автомобилей ГИБДД России "Паутина", — сказано в сооющении.

Мобильное решение "Розыск-Nano" было разработано заводом "Метеор" (входит в "Росэлектронику") совместно с АО "Цифровой регион". "Ростех" сообщает, что выпуск аппаратуры планируется развернуть на производственных мощностях завода. Пилотная эксплуатация нового оборудования будет проводиться уже в этом году на территории Волгоградской области.

В пресс-службе уточнили, что в состав "Розыск-Nano" входит модуль видеонаблюдения для установки в патрульном автомобиле, планшет и программное обеспечение. Видеомодуль распознает ГРЗ на расстоянии 100-150 метров и может применяться в движении. Обработку видеоданных и распознавание номерных знаков выполняет процессор устройства. Аппаратно-программный комплекс отличается простотой монтажа, его установка не требует изменения конструкции патрульного автомобиля.