МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" получила разрешительные документы и до конца этой недели запустит продажи оригинальных iPhone 14, заявила РИА Новости пресс-служба ретейлера. Эксперт посоветовал отложить покупку iPhone 14 из-за проблем с сим-картами

Ранее в понедельник Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) напомнила об обязательных условиях легальной реализации в России IPhone 14. При этом получение необходимых документов российскими компаниями не уточнялось.

"Группа "М.Видео-Эльдорадо" первой в числе крупнейших российских ретейлеров, входящих в ассоциацию РАТЭК, получила необходимые для законной продажи смартфонов новой линейки iPhone 14 разрешения уполномоченных органов", — сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что реализация оригинальных устройств начнется до конца этой недели. Раньше всех смартфоны получат клиенты, оформившие предзаказ.

"Смартфоны из серии iPhone 14, которые будут доступны в "М.Видео-Эльдорадо", произведены официально, то есть являются оригинальными, имеют подтверждающие документы и сертификаты, заключение ФСБ России (разрешительный документ). Вся техника из ассортимента ритейлера проходит необходимые таможенные процедуры, за нее уплачиваются пошлины и налоги", — отметили в компании.