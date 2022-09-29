МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Удаленные из App Store приложения VK будут работать сколько угодно, пока не станут неактуальными для новых версий операционной системы на iPhone, при ее регулярном обновлении они проработают минимум два-три года, рассказал РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. VK намерена вернуть возможность скачивать приложение Mail.ru в App Store

В понедельник многие приложения VK, среди которых VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер", "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" перестали появляться при поиске в App Store. VK подтвердила удаление нескольких приложений из маркетплейса, но отметила, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме.

"Они могут работать сколько угодно, пока не станут неактуальными для новых версий… Не менее двух-трех лет они точно должны продержаться", — прокомментировал Зыков.

"Потом, если пользователи будут активно обновлять свои устройства на последние версии, там могут начаться проблемы с поддержкой текущего приложения… Может не открываться, может "глючить", может выбрасывать пользователя, какие-то функции могут некорректно работать", — добавил он.

Эксперт выразил надежду, что VK найдет выход из ситуации. "Возможно, они посмотрят в сторону развития PWA-приложений — это приложения, которые работают вне магазина приложений, то есть это фактически веб-сайт, завернутый в обертку приложения. Возможно, они будут активнее развивать мобильные версии своих продуктов для того, чтобы пользователи получали к ним доступ в обычном мобильном браузере", — предположил Зыков.