МИНСК, 29 сен — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере микроэлектроники, сообщает в четверг издание "СБ. Беларусь сегодня".

"Заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Харитончик сообщил, что вчера были подписаны межправительственные соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, затрагивающие интересы профильных министерств по сотрудничеству в двух сферах. Первое соглашение – в сфере микроэлектроники", — говорится в сообщении.

Второе межправительственное соглашение касается взаимного признания технологических операций. "Это межправсоглашение планировалось подписать в рамках реализации плана мероприятий и дорожной карты по формированию единой промышленной политики между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Это идет в развитие одной из 28 союзных программ по формированию единого экономического пространства Союзного государства", — приводит издание слова замминистра промышленности Белоруссии Харитончика.