МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Минцифры РФ расширило перечень мобильных приложений, которые должны обязательно размещаться в российском магазине RuStore, сообщает ведомство.

"Минцифры России расширило перечень мобильных приложений, которые должны обязательно размещаться в российском магазине RuStore", — говорится в релизе. Там же указывается, что соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

Так, в обозначенный вписок входят в том числе приложения, созданные с привлечениям бюджетных средств, среди которых, например, "Госуслуги" и несколько связанных с "Госуслугами" сервисов, "Активный гражданин", "Мой налог", "Социальный навигатор", "Дневник МЭШ" и "Госключ".

Кроме того, для размещения в RuStore, согласно приказу, обязательны программы из перечня обязательного к предустановке отечественного ПО, программы из перечня отечественного ПО и ПО государств — членов Евразийского экономического союза. Также к размещению в RuStore обязательны приложения новостных агрегаторов, аудиовизуальных сервисов, операторов связи, финансовых организаций, аккредитованных IT-компаний.