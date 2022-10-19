WSJ: TSMC намерен расширить производство чипов в Японии
WSJ: тайваньский производитель чипов TSMC намерен расширить производство в Японии
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Крупнейший в мире производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) изучает возможность расширения своего производства в Японии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. рассматривает возможность расширения своих производственных мощностей в Японии, что могло бы стать шагом крупнейшего в мире контрактного производителя чипов для снижения политических рисков", — сказали газете источники.
По словам источников, и японское правительство со своей стороны дало понять, что хотело бы, чтобы TSMC расширила свое производство в стране помимо уже строящейся фабрики, но решение еще не принято, и TSMC взвешивает все "за" и "против".
TSMC уже строит завод в Японии стоимостью в несколько миллиардов долларов, которые предоставляет японское правительство.
Ранее в среду председатель TSMC Марк Лю также заявил, что торговый конфликт между Китаем и США, а также растущая напряженность в Тайваньском проливе создают новые проблемы для индустрии полупроводников, и что Тайваню стоит усилить разработки в этой сфере.