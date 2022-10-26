МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Минэкономразвития, Минздрав, Роскомнадзор и Минцифры готовят законопроект, который обяжет разработчиков и издателей игр маркировать контент по возрасту, пишет "Коммерсант" со ссылкой на документ и источник в правительстве России. В Sony назвали идею сохранить Call of Duty на PlayStation "несостоятельной"

Как сообщает издание, ведомства также предложили запретить выпуск и продажу видеоигр, содержащих запрещенную для распространения информацию. Соответствующие изменения планируется включить в законы "Об информации" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью".

Отмечается, что при присвоении маркировки компании должны будут опираться на мнение экспертных организаций, реестр которых разработают Минцифры и Роскомнадзор. Соответствующий документ должен вступить в силу с 1 марта 2024 года.

В Роскомнадзоре уточнили, что российское законодательство в данный момент не регулирует компьютерные игры. Эти изменения необходимы для "обеспечения безопасности контента компьютерных игр для здоровья граждан" и для "профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента".

По информации издания, участники рынка опасаются, что инициатива приведет к блокировке зарубежных площадок игровой дистрибуции, если они откажутся исполнять требования российских регуляторов. Как подчеркивает топ-менеджер крупной игровой компании, в отношении контента необходим взвешенный подход, а законопроект должен обсуждаться с отраслью.