WSJ: банки начали финансирование сделки Маска по покупке Twitter
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Некоторые банки начали предоставлять средства для финансирования сделки по приобретению американским предпринимателем Илоном Маском соцсети Twitter, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Банки начали направлять 13 миллиардов долларов наличными в поддержку покупки Илоном Маском Twitter", — говорится в сообщении издания.
Отмечается, что средства будут предоставлены Маску для совершения сделки к пятнице — крайнему сроку осуществления покупки.
Ранее Маск сообщил, что посетил штаб-квартиру Twitter в Калифорнии на фоне сообщений о планах бизнесмена завершить покупку соцсети Twitter в пятницу. Он опубликовал видео, на котором входит в офис, неся в руках раковину.
Во вторник агентство Блумберг передавало, что Маск планирует завершить покупку соцсети Twitter в пятницу. Ранее СМИ сообщали, что Маск хочет уволить 75% сотрудников Twitter в случае приобретения соцсети. Маск якобы уже сообщал потенциальным инвесторам сделки, что намерен уволить 75% из персонала компании, насчитывающего 7,5 тысячи сотрудников. Позднее руководство соцсети в письме к сотрудникам попросило не верить слухам о массовых сокращениях, которые якобы могут последовать за приобретением компании Маском.
В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам миллиардера, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от покупки. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена, который в октябре отложил намеченные на 17 октября слушания, дав предпринимателю возможность закрыть сделку по покупке социальной сети до 28 октября.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20221027/838602344.html