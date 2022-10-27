МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Некоторые банки начали предоставлять средства для финансирования сделки по приобретению американским предпринимателем Илоном Маском соцсети Twitter, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Илон Маск заявил о встрече со "множеством классных людей" в офисе Twitter

"Банки начали направлять 13 миллиардов долларов наличными в поддержку покупки Илоном Маском Twitter", — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что средства будут предоставлены Маску для совершения сделки к пятнице — крайнему сроку осуществления покупки.

Ранее Маск сообщил, что посетил штаб-квартиру Twitter в Калифорнии на фоне сообщений о планах бизнесмена завершить покупку соцсети Twitter в пятницу. Он опубликовал видео, на котором входит в офис, неся в руках раковину.

Во вторник агентство Блумберг передавало, что Маск планирует завершить покупку соцсети Twitter в пятницу. Ранее СМИ сообщали, что Маск хочет уволить 75% сотрудников Twitter в случае приобретения соцсети. Маск якобы уже сообщал потенциальным инвесторам сделки, что намерен уволить 75% из персонала компании, насчитывающего 7,5 тысячи сотрудников. Позднее руководство соцсети в письме к сотрудникам попросило не верить слухам о массовых сокращениях, которые якобы могут последовать за приобретением компании Маском.

В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам миллиардера, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от покупки. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена, который в октябре отложил намеченные на 17 октября слушания, дав предпринимателю возможность закрыть сделку по покупке социальной сети до 28 октября.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.