МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил сотрудникам Twitter, что не планирует увольнять 75% персонала компании в случае ее приобретения, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Илон Маск заявил о встрече со "множеством классных людей" в офисе Twitter

Ранее газета Washington Post со ссылкой на корпоративные документы писала, что Маск хочет уволить 75% сотрудников Twitter в случае его покупки.

"Илон Маск сообщил сотрудникам Twitter Inc. в среду, что он не планирует сокращать 75% персонала, когда он возглавит компанию", — говорится в сообщении агентства.

Во вторник агентство Bloomberg передавало, что Маск планирует завершить покупку соцсети Twitter в пятницу. Ранее СМИ сообщали, что Маск якобы уже сообщал потенциальным инвесторам сделки, что намерен уволить 75% из персонала компании, насчитывающего 7,5 тысяч сотрудников. Позднее руководство соцсети в письме к сотрудникам попросило не верить слухам о массовых сокращениях, которые якобы могут последовать за приобретением компании Маском.

В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам миллиардера, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от покупки. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена, который в октябре отложил намеченные на 17 октября слушания, дав предпринимателю возможность закрыть сделку по покупке социальной сети до 28 октября.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.