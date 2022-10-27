Беспилотник атаковал Балакалавскую ТЭС, сообщили власти Севастополя
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об атаке беспилотника на Балакалавскую ТЭС ночью
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Беспилотник в ночь со среды на четверг атаковал Балаклавскую электростанцию в Севастополе, произошло возгорание одного из неработающих трансформаторов, работники станции ликвидировали пожар. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня ночью на Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА. Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было. Работники ТЭС оперативно справились с возгоранием. Трансформатор поврежден минимально. Пострадавших нет", — написал глава Севастополя в мессенджере Telegram.
Он добавил, что атака не нарушила работу ТЭС. Электроснабжение Севастополя осуществляется штатно, отметил губернатор.
Развожаев подчеркнул, что средства радиолокационной защиты смогли сбить беспилотник, помешав ему достичь цели.