МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Беспилотник в ночь со среды на четверг атаковал Балаклавскую электростанцию в Севастополе, произошло возгорание одного из неработающих трансформаторов, работники станции ликвидировали пожар. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В России создали технологию управления беспилотниками с помощью жестов

"Сегодня ночью на Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА. Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было. Работники ТЭС оперативно справились с возгоранием. Трансформатор поврежден минимально. Пострадавших нет", — написал глава Севастополя в мессенджере Telegram.

Он добавил, что атака не нарушила работу ТЭС. Электроснабжение Севастополя осуществляется штатно, отметил губернатор.

Развожаев подчеркнул, что средства радиолокационной защиты смогли сбить беспилотник, помешав ему достичь цели.