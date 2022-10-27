МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. "Ростелеком" не планирует выпуск мобильных устройств на базе отечественной операционной системы "Аврора", считает приоритетом создание и развитие российской национальной мобильной среды на базе своей ОС. Об этом заявила РИА Новости пресс-служба компании. В "Ростелекоме" оценили объем инвестиций в импортозамещение мобильных сетей

Ранее в четверг Газета "Коммерсант" ранее писала, сославшись на презентацию компании, что "Ростелеком" планирует разработать и выпустить три линейки смартфонов и планшетов для бизнеса, госсектора и граждан на "Авроре" с предустановленными российскими приложениями. Презентация описала несколько сценариев развития проекта. При негативном "Ростелеком" намерен выпустить к 2030 году 1,5 миллиона устройств (драйверами спроса станут госзаказы телефонов и планшетов силовыми структурами), а при максимальном — 65,9 миллиона.

"Ростелеком" никогда не занимался и не собирается заниматься производством мобильных устройств", — подчеркнули в компании, добавив, что "Ростелеком" по-прежнему считает приоритетом создание и развитие российской национальной мобильной среды с широким кругом участников.

"Ее создание невозможно при участии только одной компании, принципиальное значение имеет объединение усилий и компетенций широкого круга заинтересованных лиц — государства, разработчиков ОС, мобильных приложений и решений, производителей устройств, бизнеса в широком понимании, конечных пользователей… В настоящее время на различных уровнях ведется экспертное обсуждение и доработка основных целевых параметров будущей стратегии развития российской национальной мобильной среды. Промежуточные этапы обсуждения комментировать не будем", — отметили в пресс-службе.

В начале сентября "Ростелеком" предложил создать национальную мобильную экосистему на базе операционной системы "Аврора".