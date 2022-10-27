МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Минцифры России активно продвигает отечественных разработчиков систем информационной безопасности за границей, собирает соответствующие предложения от ведущих компаний, заявил заместитель главы ведомства Александр Шойтов. В Минцифры объяснили востребованность российских IT-компаний за рубежом

"Сейчас мы активно работаем по направлению продвижения наших разработчиков систем информационной безопасности за рубеж. Здесь мы собираем соответствующие предложения от ведущих компаний, и, если есть заинтересанты, пожалуйста, обращайтесь, пишите письма в министерство о том, что вы имеете такой-то качественный продукт. Мы посмотрим насколько он действительно может быть востребован за рубежом и в том числе государство будет его продвигать", — отметил замминистра на конференции "Пространство безопасности".

По его словам, дружественные и нейтральные страны проявляют интерес к российским отдельным и комплексным решениям.

"При этом надо работать, чтобы для экспорта мы могли что-то предоставлять и открывать", — отметил он.

Кроме того, Минцифры планирует создать Национальный технологический центр по цифровой криптографии. К проекту хотят присоединиться компании "Код безопасности", "Инфотекс", "КриптоПро", а также государство.

Минцифры России в сентябре 2021 года опубликовало законопроект, согласно которому предлагало наделить министерство полномочия по разработке правил применения криптографии госорганами. Как было сказано в пояснительной записке, правительству необходимо обеспечить разработку и реализацию комплекса мероприятий, необходимых для поэтапного перехода на использование российских криптографических алгоритмов и средств шифрования при электронном взаимодействии между госорганами, с гражданами и организациями.