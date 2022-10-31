МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Выручка российской компании по кибербезопасности Positive Technologies по МСФО за 9 месяцев 2022 года выросла более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 7 миллиардов рублей, а чистая прибыль увеличилась в 32 раза, до 2,1 миллиарда рублей, говорится в финансовом отчете компании. Правительство продлит часть мер поддержки бизнеса в период санкций

"Объем продаж компании в третьем квартале удвоился относительно аналогичного периода прошлого года и достиг 3,5 миллиарда рублей, по итогам 9 месяцев совокупный рост объема продаж составил 88%. Выручка Positive Technologies по МСФО в третьем квартале выросла в 2,7 раза, до 3,5 миллиарда рублей, а по итогам девяти месяцев увеличилась на 115% и достигла 7 миллиардов рублей….По итогам 9 месяцев 2022 года чистая прибыль Positive Technologies увеличилась в 32 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,1 миллиарда рублей", — говорится в отчете.

Отмечается, что валовая прибыль компании показала рост на 185% в третьем квартале и на 121% по итогам первых девяти месяцев. Показатель EBITDA по итогам третьего квартала увеличился до 1,9 миллиарда рублей, по итогам девяти месяцев — до 2,6 миллиарда рублей, продемонстрировав рост более чем в четыре раза к показателям прошлого года.

"В третьем квартале показатели валовой рентабельности и рентабельности по EBITDA достигли максимального исторического уровня – 91% и 55% соответственно", — добавили в компании.

Также отмечается, что общее количество клиентов с действующими лицензиями на продукты компании по итогам января-сентября 2022 года составило 2993, продемонстрировав рост год к году на 12%. Число крупных и средних корпоративных клиентов, обеспечивающих около 99% общего объема продаж, за девять месяцев выросло на 35%, с 805 до 1086 клиентов. Количество клиентов сегмента среднего и малого бизнеса сохраняется на уровне 1,9 тысячи компаний.