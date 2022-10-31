МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Apple проводит рассмотрение обновлений для российских приложений значительно дольше заявленных компанией 24 часов, сообщил основатель Telegram Павел Дуров. Эксперт рассказал, как защитить переписки в мессенджерах от посторонних

Создатель мессенджера отметил, что на рассмотрении в Apple больше, чем на неделю "застряло" хэллоуинское обновление Telegram. Американская компания не назвала причины задержки. По словам российского разработчика, рассмотрение обновлений для приложений в Apple в целом проходит дольше, чем заявлено.

"Apple утверждает, что они рассматривают приложения в течение 24 часов, но, по нашему опыту, это занимает как минимум 7-10 дней для любого значительного обновления продукта. Мои друзья, которые управляют небольшими приложениями, сказали, что у них ситуация еще хуже, и они вынуждены ждать больше месяца, чтобы просто исправить ошибки для пользователей Apple", — написал Дуров в своем мессенджере.

Основатель Telegram призвал разработчиков полагаться на "Закон о цифровых рынках" ЕС, который вступит в силу с 1 ноября, а также предложил сообщать лично ему о проблемах, возникающих с App Store или Google Play.