МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Sber начал продажу сразу двух моделей умных телевизоров с диагональю 32 и 43 дюйма. У новинок яркий дизайн, много интересных функций и доступная цена, сообщили в компании-производителе. Клиенты Сбербанка смогут расплачиваться по QR-коду в СБП

Согласно ее информации, 43-дюймовый телевизор Sber поддерживает разрешение Full HD, контрастность 3500:1 и яркость 250 кд/м2. В силу меньшего размера на 32-дюймовой модели для качественной картинки достаточно HD-разрешения. Оба телевизора имеют широкие углы обзора 178°, так что смотреть видео удобно с любого ракурса. Небольшое время отклика и частота 60 Гц дают хорошую картинку даже в динамичных сценах. Устройства оснащены популярными портами и разъёмами для подключения аксессуаров и внешних источников сигнала.

Новинки работают на российской операционной системе Салют ТВ, которая недавно получила масштабное обновление. Пользователям доступны не только эфирные каналы, но и онлайн-кинотеатры, видеохостинги и приложения. Искать контент и управлять воспроизведением удобно голосом через виртуальных ассистентов Салют. В операционной системе можно также слушать музыку, запускать игры, заниматься спортом и управлять умным домом.

Пользователям доступны 100+ бесплатных телеканалов, 6 онлайн-кинотеатров, популярные видеосервисы и многое другое. Если нужного сервиса нет, его можно установить из встроенного каталога приложений или в виде APK-файла для Smart TV.

Цена, по информации производителя, является одной из самых конкурентных на рынке. Умные телевизоры Sber с диагоналями 32" и 43" уже можно купить в официальном интернет-магазине за 12 490 и 17 990 рублей соответственно. Скоро устройства появятся в сетях розничных партнёров, к тому же заказ можно будет оформить в офисах Сбера по всей стране. А с 1 по 12 ноября 2022 года в ходе акции Зелёный день на анонсированные телевизоры будет действовать скидка 5%.