МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Пользователи сервиса видеоконференций Zoom из ряда стран сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Роскомнадзор обязал поисковики маркировать TikTok, Telegram, Zoom, Discord

По данным портала, заметные перебои начались в районе 20.55 мск. Наибольшее количество неполадок в работе Zoom зарегистрировано в США – около 5,6 тысячи жалоб, немного ранее их количество превышало 16 тысяч. Также сбои наблюдаются в Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Нидерландах.

По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на проблемы соединения с сервером. Кроме того, поступают сообщения о трудностях c присоединением к конференциям, входом в учетную запись, а также с работой вебсайта.

Компания Zoom Video Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году.