ВАШИНГТОН, 4 ноя — ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Audi, американский фармацевтический гигант Pfizer, производитель продуктов питания General Mills и один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International приостановили рекламную деятельность в Twitter после его покупки предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. В Twitter готовятся внедрить несколько нововведений

"Производитель продуктов питания General Mills, производитель Oreo Mondelez International, Pfizer и Audi, принадлежащая Volkswagen AG, оказались среди растущего перечня брендов, которые приостановили свою рекламу на Twitter", — пишет газета.

Ранее приостановить расходы на рекламу в Twitter решил французский производитель косметики L'Oréal. В среду газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Twitter столкнулся с исходом высших руководителей и риском потери рекламодателей после приобретения компании Маском.

Представители рекламодателей воспринимают планы Маска по изменению подхода к модерации контента как угрозу роста дезинформации и иного "токсичного" контента. Сообщалось, что один из крупнейших в мире участников рекламного рынка компания IPG уже выпустила рекомендацию клиентам приостановить расходы на размещение рекламы в Twitter.

На прошлой неделе Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.