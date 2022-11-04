WSJ: Audi, Pfizer, General Mills и Mondelez приостановили рекламу в Twitter
ВАШИНГТОН, 4 ноя — ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Audi, американский фармацевтический гигант Pfizer, производитель продуктов питания General Mills и один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International приостановили рекламную деятельность в Twitter после его покупки предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Производитель продуктов питания General Mills, производитель Oreo Mondelez International, Pfizer и Audi, принадлежащая Volkswagen AG, оказались среди растущего перечня брендов, которые приостановили свою рекламу на Twitter", — пишет газета.
Ранее приостановить расходы на рекламу в Twitter решил французский производитель косметики L'Oréal. В среду газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Twitter столкнулся с исходом высших руководителей и риском потери рекламодателей после приобретения компании Маском.
Представители рекламодателей воспринимают планы Маска по изменению подхода к модерации контента как угрозу роста дезинформации и иного "токсичного" контента. Сообщалось, что один из крупнейших в мире участников рекламного рынка компания IPG уже выпустила рекомендацию клиентам приостановить расходы на размещение рекламы в Twitter.
На прошлой неделе Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20221104/838707842.html