Эксперт рассказал, как правильно заряжать телефон зимой
Эксперт Ефимов посоветовал не заряжать смартфон сразу после нахождения на холоде
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Владельцам смартфонов, побывавшим на морозе, стоит отогреть гаджет, прежде чем ставить его на зарядку, предупредил руководитель направления по сервису "Мегафона" Никита Ефимов.
"При зарядке смартфона необходимо учитывать и такой фактор, как температура окружающей среды. Она должна быть не ниже +10 и не выше +40 градусов", — рассказал эксперт РИА Новости.
По его словам, для летнего сезона также есть правило: не оставлять телефон на зарядке под прямыми солнечными лучами. Это может привести к перегреву девайса, уточнил Ефимов.
Чтобы аккумулятор прослужил дольше, эксперт посоветовал подбирать зарядное устройство с соответствующим количеством ампер и не использовать зарядку того же бренда от другого гаджета. Кроме того, негативно на работу смартфона влияет полная разрядка.