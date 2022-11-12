МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Владельцам смартфонов, побывавшим на морозе, стоит отогреть гаджет, прежде чем ставить его на зарядку, предупредил руководитель направления по сервису "Мегафона" Никита Ефимов.

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"При зарядке смартфона необходимо учитывать и такой фактор, как температура окружающей среды. Она должна быть не ниже +10 и не выше +40 градусов", — рассказал эксперт РИА Новости.

По его словам, для летнего сезона также есть правило: не оставлять телефон на зарядке под прямыми солнечными лучами. Это может привести к перегреву девайса, уточнил Ефимов. 

Чтобы аккумулятор прослужил дольше, эксперт посоветовал подбирать зарядное устройство с соответствующим количеством ампер и не использовать зарядку того же бренда от другого гаджета.  Кроме того, негативно на работу смартфона влияет полная разрядка. 

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