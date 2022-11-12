МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Владельцам смартфонов, побывавшим на морозе, стоит отогреть гаджет, прежде чем ставить его на зарядку, предупредил руководитель направления по сервису "Мегафона" Никита Ефимов. Раскрыт способ проверить, шпионит ли за вами смартфон

"При зарядке смартфона необходимо учитывать и такой фактор, как температура окружающей среды. Она должна быть не ниже +10 и не выше +40 градусов", — рассказал эксперт РИА Новости.

По его словам, для летнего сезона также есть правило: не оставлять телефон на зарядке под прямыми солнечными лучами. Это может привести к перегреву девайса, уточнил Ефимов.

Чтобы аккумулятор прослужил дольше, эксперт посоветовал подбирать зарядное устройство с соответствующим количеством ампер и не использовать зарядку того же бренда от другого гаджета. Кроме того, негативно на работу смартфона влияет полная разрядка.

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