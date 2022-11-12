МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Колумбия и Россия хотят расширять взаимодействие в области технологий и инноваций, рассказал РИА Новости посол Колумбии Эктор Исидро Аренас Нейра. Колумбия удвоила поставки мяса в Россию

"Существует важный проект под названием "Коррида", над которым обе страны работают уже несколько лет", — сообщил он РИА Новости.

По словам дипломата, проект подразумевает совместную работу двух стран на базе совместного центра, и в его реализации уже есть прогресс.

Кроме того, Москва и Богота условились обсудить возможности для расширения исследований в области энергетики, в том числе в нефтяной, газовой и угольной отраслях. Помимо этого, страны намерены сотрудничать в области технологических услуг, которые Колумбия могла бы поставлять России, однако эти планы осложняются трудностями в работе финансовых систем и логистике.

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