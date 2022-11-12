Россия и Колумбия планируют расширять сотрудничество в области технологий
Посол Нейра сообщил об успехе России и Колумбии в реализации проекта в области технологий
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Колумбия и Россия хотят расширять взаимодействие в области технологий и инноваций, рассказал РИА Новости посол Колумбии Эктор Исидро Аренас Нейра.
"Существует важный проект под названием "Коррида", над которым обе страны работают уже несколько лет", — сообщил он РИА Новости.
По словам дипломата, проект подразумевает совместную работу двух стран на базе совместного центра, и в его реализации уже есть прогресс.
Кроме того, Москва и Богота условились обсудить возможности для расширения исследований в области энергетики, в том числе в нефтяной, газовой и угольной отраслях. Помимо этого, страны намерены сотрудничать в области технологических услуг, которые Колумбия могла бы поставлять России, однако эти планы осложняются трудностями в работе финансовых систем и логистике.