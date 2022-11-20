МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Новый владелец социальной сети Twitter Илон Маск объявил, что восстановит аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. СМИ: сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума со стороны Маска

"Народ высказался. Трамп будет восстановлен. Vox Populi, Vox Dei (глас народа — глас божий — Прим.ред)", — написал Маск.

Ранее большинство пользователей Twitter положительно ответили в ходе инициированного Маском опроса о целесообразности восстановления аккаунта Трампа. Опрос проводился в течение суток. "За" высказались 51,8% проголосовавших, "против" — 48,2%. Всего проголосовали более 15 миллионов человек.

Twitter заблокировал аккаунты Трампа после событий 6 января 2021 года после того как сторонники проигравшего выборы президента пошли на штурм Капитолия в попытке сорвать утверждение конгрессом победы демократа Джо Байдена.

Между тем, сам Трамп ранее дал понять, что не собирается возвращаться в Twitter и привержен собственной соцсети Truth Social.