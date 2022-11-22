МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Компания по кибербезопасности "Лаборатория Касперского" разрабатывает технологию на базе собственной операционной системы KasperskyOS для защиты "умных" автомобилей от взлома, сообщили РИА Новости в компании. "Лаборатория Касперского" прекратит работу своего VPN в России

По словам менеджера по работе с международными технологическими партнерами "Лаборатории Касперского" Евгении Пономаревой, "умными" ("подключенными") автомобилями можно назвать любую машину, подключенную к интернету, имеющую функции дополнительных сервисов и различных систем помощи водителю (например, удержание дистанции или полосы).

Это могут быть автомобили с безключевым доступом, машины с телематическими блоками, которые подключают автомобиль к различным сервисным платформам для предоставления услуг (обновление карт, удаленный мониторинг и диагностика, каршеринг, реклама), а также машины, взаимодействующие с мобильными приложениями. По оценкам аналитиков НТИ "Автонет", которые есть у РИА Новости, количество "подключенных" автомобилей в РФ по состоянию на 2022 год составляет около 12 миллионов.

"Лаборатория Касперского" разрабатывает автомобильный шлюз безопасности Kaspersky Automotive Secure Gateway (KASG) на базе операционной системы KasperskyOS. Шлюз можно будет устанавливать на телематический или центральный блок "подключенного" автомобиля. Такое решение защитит автомобиль от взлома, обеспечит безопасное обновление как самого шлюза, так и электронных блоков автомобиля по воздуху, позволит собирать логи с внутренней сети автомобиля и отправлять их в центр мониторинга безопасности", — говорится в сообщении.

Решение адресовано широкому кругу автопроизводителей, в том числе компаниям, которые выпускают до 1 миллиона автомобилей в год.

В компании отметили, что драйвером разработки послужила публикация нормативных документов по кибербезопасности в автопромышленности. Их подготовила комиссия при ООН, в которую входят 63 страны. К 2024 году, согласно новым требованиям, должна быть введена система сертификации, обязывающая производителей соблюдать требования кибербезопасности и встраивать защитные решения в автомобили на стадии конвейерного производства. Ожидается, что эти требования будут локализованы и в России.