МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Минэкономразвития России проводит работу по устранению замечаний Генпрокуратуры РФ в связи с нарушениями закона о защите персональных данных, в то же время утечек таких сведений выявлено не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Минэкономразвития утвердило требования к сельским отелям

В четверг на совещании в Совете Федерации представитель главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Георгий Калиниченко сообщил, что ведомство инициировало возбуждение административного дела из-за нарушения закона о защите персональных данных и использования несертифицированного программного обеспечения в Минэкономразвития.

По словам Калиниченко, до настоящего времени в Минэкономразвития не приняты нормативно-правовые акты, определяющие угрозы безопасности персональных данных, актуальные при их обработке в их информационных системах. Кроме того, в министерстве "применяется несертифицированное уполномоченными органами программное обеспечение".

"Минэкономразвития России ведется работа по устранению замечаний, она будет завершена в ближайшее время. В то же время сообщаем, что нарушений режима конфиденциальности, в том числе и утечек персональных данных специалистами не выявлено", — ответили в министерстве.