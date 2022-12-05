МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Минцифры объявило конкурс на предоставление вычислительных ресурсов, мощностей, для государственной единой облачной платформы — "Гособлако" — с общей начальной ценой контракта 1,3 миллиарда рублей, следует из материалов на сайте госзакупок. Глава Минцифры оценил работу робота "Макса" на "Госуслугах"

Заказчиком закупки является Минцифры, объектом — "оказание услуг по предоставлению вычислительных ресурсов для государственной единой облачной платформы в целях размещения и обеспечения функционирования информационных ресурсов и информационных систем федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов".

Срок окончания подачи заявок — 12 декабря.

В конце октября Минцифры подписало с "Ростелекомом" контракт на 7,9 миллиарда рублей — компания предоставит вычислительные ресурсы для "Гособлака", при этом "Ростелеком" оказывает соответствующие услуги уже три года, указанная закупка — лишь расширение объема контрактов, следовало из материалов госзакупок.

В конце 2021 года Минцифры РФ предложило закрепить в российском законодательстве понятие "гособлако", или "государственная единая облачная платформа". Министерство определяло гособлако как "совокупность унифицированных облачных услуг", которые оказывают независимые поставщики.

Перевод государственных систем в облачную платформу предназначен для экономии ресурсов на обслуживание собственной IT-инфраструктуры, а в перспективе "гособлако" должно стать инфраструктурным фундаментом для развития электронного правительства и обеспечивать безопасность данных, в том числе благодаря использованию преимущественно российского софта и оборудования.