МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Центр компетенций по информационной безопасности будет создан в России на базе подведомственного Минцифры ФГБУ НИИ "Интеграл" с 2023 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. ЦБ не будет продлевать послабления банкам по информационной безопасности

В начале июня премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать в России индустриальные центры компетенций (ИЦК) для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики. По его словам, центрам предстоит объединить заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов, вовлечь в процесс ведущие компании. В данный момент в России создано 32 ИЦК и 12 центров компетенций по развитию общесистемного прикладного программного обеспечения.

"Проект работает, и на базе "Интеграла" с 2023 года будет работать центр компетенций по информационной безопасности", — сказал Чернышенко в ходе встречи с победителями трека "Информационные технологии" конкурса "Лидеры России".

В аппарате вице-премьера РИА Новости пояснили, что речь идет о подведомственном Минцифры России ФГБУ НИИ "Интеграл".

"Интеграл" будет отвечать за создание и развитие как единого так и отраслевого центра по информационной безопасности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что до принятия решения о консолидации усилий в данном направлении вопросами информационной безопасности занимались различные подведомственные организации в части своих компетенций. "Интеграл" уже решает задачи по поиску уязвимостей на платформе "Гостех".