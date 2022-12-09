МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" ожидает рост продаж в России по итогам 2022 года на уровне 40% и более и рассчитывает, что потенциально в наступающем 2023-м этот рост продолжится, рассказала РИА Новости управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и СНГ Анна Кулашова. В "Лаборатории Касперского" рассказали, откуда россиянам звонят мошенники

"Подводить итоги пока еще преждевременно, еще почти весь декабрь впереди, и на это время у нас традиционно большие планы. Но если мы говорим про итоги 11 месяцев в России, то мы смотрим на текущие результаты весьма позитивно. Видим существенный рост выручки, рассчитываем, что мы перевыполним наши агрессивные планы и по объему продаж по итогам года вырастем на 40 и даже больше процентов", — сказала Кулашова.

По ее словам, главным драйвером стал рост популярности продуктов для защиты корпоративных и промышленных систем. "Заказчики все больше смотрят на построение единых платформ, поэтому решения класса SIEM (управление информацией и событиями безопасности — ред.) сейчас крайне востребованы, в том числе на фоне импортозамещения иностранных вендоров, продажи этих продуктов компании выросли более чем в 10 раз", — добавила она.

Ждет компания роста выручки в России и в грядущем 2023 году, однако будет ли он сопоставимым с нынешним — пока решать рано, отметила управляющий директор "Лаборатории Касперского". "Все зависит от рынка, а он зависит в том числе от экономической ситуации в стране и мире, особенно в сфере среднего и малого бизнеса. Невзирая на это, мы планируем продолжать расти, так как рынок освобождается, а клиентам надо защищаться", — отметила она.

Кроме того, компания рассчитывает на рост спроса на свои продукты в России в связи указом президента Владимира Путина, требующим к 2025 году прекратить использование иностранных программ в критической инфраструктуре. "У наших заказчиков ожидается плановая замена иностранного ПО, это дает нам оптимизм, что мы будем продолжать занимать все новые ниши", — подытожила Кулашова.

"Лаборатория Касперского" — основанная в России международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Основатель — Евгений Касперский. Входит в четвёрку ведущих мировых производителей программных решений для защиты конечных устройств (Endpoint Protection), услугами компании пользуются 400 миллионов пользователей и 240 тысяч корпоративных клиентов во всём мире.