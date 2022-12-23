МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Компания по кибербезопасности Positive Technologies выявила 175 вредоносных пакетов в хранилище открытого программного обеспечения на языке программирования Python, средняя продолжительность жизни таких пакетов до их удаления составляет 13 дней, говорится в исследования компании, результаты которого есть у РИА Новости. Франция оштрафовала Microsoft за нарушение использования файлов cookie

"В ходе исследования репозитория PyPI, которое длилось восемь месяцев, эксперты компании обнаружили 175 вредоносных пакетов, причем часть из них находилась там с 2018 года", — говорится в сообщении.

Эксперты компании обнаружили в найденных пакетах различные типы или следы вредоносного ПО: стилеры (stealer) — вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей (63%); бэкдоры (backdoor) — ПО, с помощью которого злоумышленники могут незаметно дистанционно управлять устройством жертвы (20%); программы-загрузчики (downloader) — используются для загрузки вредоносного ПО на компьютер жертвы (6%).

Также выявлены нежелательная для пользователя активность, например назойливые уведомления или удаление учетной записи Telegram (8%); proof of concept вредоносного ПО без вредоносной активности, разрушительных действий или краж (2%); программы-вымогатели (1%).

"Разработчики загружают пакеты в свое программное обеспечение, что позволяет злоумышленнику атаковать пользователей этого ПО. Исследование также выявило, что средняя продолжительность жизни вредоносного пакета до его удаления — 13 дней. Это достаточный срок для заражения компьютера пользователя. Чаще всего пакеты маскируются под легитимные и используются для кражи данных", — отметили в компании.

Создать репозиторий с незанятым именем на pypi.org для хранения Python-пакетов может любой желающий. У администраторов есть система Malware Checks, но ее правила обнаружения лежат в исходном коде проекта, и обойти их достаточно просто. Сама система при этом не является блокирующей: сигналы приходят на почту администраторам, после чего происходит проверка кода пакета и принимается решение о блокировке.