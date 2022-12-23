Positive Technologies выявила 175 вредоносных пакетов в хранилище открытого ПО на языке Python
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Компания по кибербезопасности Positive Technologies выявила 175 вредоносных пакетов в хранилище открытого программного обеспечения на языке программирования Python, средняя продолжительность жизни таких пакетов до их удаления составляет 13 дней, говорится в исследования компании, результаты которого есть у РИА Новости.
"В ходе исследования репозитория PyPI, которое длилось восемь месяцев, эксперты компании обнаружили 175 вредоносных пакетов, причем часть из них находилась там с 2018 года", — говорится в сообщении.
Эксперты компании обнаружили в найденных пакетах различные типы или следы вредоносного ПО: стилеры (stealer) — вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей (63%); бэкдоры (backdoor) — ПО, с помощью которого злоумышленники могут незаметно дистанционно управлять устройством жертвы (20%); программы-загрузчики (downloader) — используются для загрузки вредоносного ПО на компьютер жертвы (6%).
Также выявлены нежелательная для пользователя активность, например назойливые уведомления или удаление учетной записи Telegram (8%); proof of concept вредоносного ПО без вредоносной активности, разрушительных действий или краж (2%); программы-вымогатели (1%).
"Разработчики загружают пакеты в свое программное обеспечение, что позволяет злоумышленнику атаковать пользователей этого ПО. Исследование также выявило, что средняя продолжительность жизни вредоносного пакета до его удаления — 13 дней. Это достаточный срок для заражения компьютера пользователя. Чаще всего пакеты маскируются под легитимные и используются для кражи данных", — отметили в компании.
Создать репозиторий с незанятым именем на pypi.org для хранения Python-пакетов может любой желающий. У администраторов есть система Malware Checks, но ее правила обнаружения лежат в исходном коде проекта, и обойти их достаточно просто. Сама система при этом не является блокирующей: сигналы приходят на почту администраторам, после чего происходит проверка кода пакета и принимается решение о блокировке.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20221223/839276892.html