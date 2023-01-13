МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Электронное водительское удостоверение стало доступно в мобильном приложении "Госуслуги Авто", сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Россиян предупредили об изменениях в водительском удостоверении с 1 марта

Ведомство отметило, что в пятницу в "Госуслуги Авто" появилась электронная версия водительских прав и копия свидетельства регистрации транспортного средства (СТС). Подчеркивается, что для предъявления документов не нужен доступ к интернету.

Минцифры добавило, что приложение позволяет оформить европротокол, оплатить и обжаловать штрафы, а также предоставляет доступ к сервису проверки транспортного средства, записи на регистрацию автомобиля и замену водительского удостоверения.

Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, водители, согласно пункту 2.1.1. ПДД, обязаны иметь при себе бумажную версию прав и СТС. Появление электронных документов не отменяло это правило, подчеркнула она.