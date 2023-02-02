МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. МТС в 2023 году запустит в РФ производство сенсорной мультимедийной системы с навигацией для машин, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Эксперт предсказал подорожание домашнего интернета

"Источник "Коммерсанта" на IT-рынке рассказал, что МТС в этом году запустит в Твери производство мультимедийных систем для автомобилей. По его словам, компания планирует выпускать более 10 тысяч устройств в год, поставляя их отечественным и китайским автопроизводителям", — говорится в статье.

На рынке автокомплектующих система МТС может работать либо на ОС Linux, что ограничит ее функционал, либо на Linux, совмещенном с Android, если получит сертификацию Google. Источники издания отмечают, что система будет иметь сенсорный экран, на котором можно будет настраивать музыку, навигацию, систему кондиционера и др. К системе должны подключаться как смартфоны на Android, так и iPhone, уточняют они.

Издание отмечает, что МТС уже пыталась выходить на этот рынок: в сентябре 2019 года компания продавала в рознице устройства на платформе "Яндекс.Авто" под собственным брендом. Они были доступны для установки в автомобили Lada, Toyota, Volkswagen и т. д., однако в 2020 году поддержка устройств прекратилась. Сейчас программная платформа "Яндекс. Авто" используется в каршеринге "Яндекс.Драйв". "Яндекс" планирует внедрить в свои сервисы новую нейросеть

В "Соллерсе" (выпускает машины под одноименной маркой и УАЗ) газете сообщили, что уже активно тестируют и "рассматривают внедрение решений "МТС Авто" в свои автомобили". В "Моторинвесте" (выпускает электромобили Evolute) и вовсе заявили, что система МТС уже серийно устанавливается на электромобиль Evolute i-PRO.

Однако собеседник издания на IT-рынке утверждает, что первые тесты устройств на базе сервиса "Навител" оказались неудачными: "Система не сразу подключается к смартфону, также интерфейс рабочего стола постоянно зависает". По его словам, самым успешным решением с точки зрения навигации на рынке пока остается предложение "Яндекса", "Навителу" сложно соперничать с ним с точки зрения качества сервиса и картографической полноты.