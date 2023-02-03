АЛМА-АТА, 3 фев — ПРАЙМ. Достижение национального суверенитета ЕАЭС в области цифрового развития необходимо в условиях санкций, заявил примьер-министр Белоруссии Роман Головченко. FT: США уже не выдают лицензии на экспорт американских технологий Huawei

Председатель белорусского правительства в пятницу принимает участие в расширенном заседании Евразийского межправительственного совета и посетит ежегодный международный форум по цифровизации Digital Almaty-2023 "Цифровое партнерство в новой реальности" в Алма-Ате.

"Конечно, беспрецедентные санкции, которые были введены в 2022 году против части стран нашего союза, затронули вопросы цифровизации. Ограничения на обновления и продажу программного обеспечения, отказы в поставках телекоммуникационного оборудования являются определенным сдерживающим фактором внедрения современных технологий и услуг", — отметил он.

По словам премьера, эта ситуация вновь указывает на важность национального суверенитета в области цифрового развития.

Головченко констатировал, что для стран ЕАЭС, как и для всего мира, цифровизация сегодня неотделима от экономических процессов и государственного управления: такие изменения – вызов возможностям любого государства.

Digital Almaty-2023 — это крупнейшее Tech-мероприятие в Алма-Ате с участием представителей бизнеса, международных экспертов, IT-сообщества, государственных органов и СМИ. Форум проводится ежегодно с 2018 года и является важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов цифровой повестки, в том числе в рамках ЕАЭС.