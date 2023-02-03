АЛМА-АТА, 3 фев — ПРАЙМ. Страны Евразийского экономического союза должны сотрудничать для достижения технологического суверенитета, участники объединения отдельно не обладают необходимым объемом рынка для развития передовых технологий. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарном заседании международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023 "Цифровое партнерство в новой реальности". Головченко отметил важность суверенитета ЕАЭС в сфере цифрового развития

"Безусловно, существующие продукты удобны. За многие годы мы уже к этому привыкли, но в один прекрасный момент доступ к ним может быть перекрыт. Что при отсутствии собственных решений и любых альтернатив – приведет к хроническому отставанию от остального мира. Можем ли мы себе такое позволить? Конечно, нет", — сказал он.

Мишустин отметил, что власти всех стран ЕАЭС должны работать над достижением технологического суверенитета, подчеркнув, что решение этого вопроса связано с обеспечением вопрос безопасности критически значимой инфраструктуры, развития экономик и улучшения качества жизни людей.

Российские премьер добавил, что ни одна из членов ЕАЭС не обладает достаточным объемом потребительского рынка, чтобы поддерживать создание и развитие передовых технологий, а также не претендовать на полную технологическую независимость. Такое положение, по его словам, делает государства уязвимыми. Поэтому необходима кооперация в рамках ЕАЭС по формированию технологического суверенитета, указал Мишустин.

Помимо этого, председатель правительства России предложил коллегам по ЕАЭС развивать на пространстве объединения экосистему IT-парков, чтобы создать возможность для продвижения новых технологических разработок и запуска стартапов.

Мишустин также заявил, что интеграции в цифровое взаимодействии стран региона послужит платформа "ГосТех", которая объединяет востребованные сервисы и способствует решению вопроса укрепления технологической независимости российского IT-сектора и устранению киберугроз.

"Через год-два платформа может послужить также для интеграции в цифровое взаимодействие государств и граждан и в нашем ЕАЭС", — подытожил премьер.